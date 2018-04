Wie heeft iets gezien van de overval op een pakketbezorger in Voorburg?

VOORBURG - Een pakketbezorger is tijdens zijn werk in Voorburg overvallen en beroofd van een aantal mobiele telefoons. De dader heeft het slachtoffer opgesloten in zijn bestelbus. De politie is dringend op zoek naar getuigen van de overval.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De bezorger komt op vrijdag 30 maart rond 12.00 uur aan in de Von Geusaustraat in Voorburg. Hij parkeert zijn bestelbus vlakbij de rotonde met de Koningin Wilhelminalaan. Hij opent de zijdeur en stapt de bus in om binnen wat pakketjes te verzamelen die hij moet bezorgen.

Plotseling verschijnt er een man met een vuurwapen bij de bus. Hij stapt ook naar binnen en bedreigt de bezorger. Hij eist een aantal pakketjes en stopt die in een tas die hij bij zich heeft. Later blijkt dat hij een aantal mobiele telefoons heeft meegenomen.



Bezorger opgesloten

Voordat de dader vertrekt, sluit hij het slachtoffer op in zijn bestelbus. Het lukt hem niet om zichzelf te bevrijden, dus hij kan er pas uit als de gewaarschuwde politie arriveert. Van de dader is dan geen spoor meer.

De dader is een vermoedelijk Antilliaanse man. Hij had een donkere huidskleur en droeg een zwarte jas tot net boven zijn heup, een blauwe spijkerbroek en een donkere pet of muts. Verder droeg hij donkere handschoenen en hij had een zwarte sjaal voor zijn gezicht.



Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van de overval. Mogelijk heeft de dader al eerder in de buurt rondgehangen of gewacht tot de bezorger zou aankomen. Het is ook mogelijk dat hij de buitgemaakte telefoons ergens te koop heeft aangeboden.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem