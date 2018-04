Alerte beveiliger betrapt drie winkeldieven

DEN HAAG - Dankzij een alerte beveiliger van TK Maxx aan de Grote Marktstraat in Den Haag hebben drie mannen niets overgehouden aan een winkeldiefstal. De beveiliger is achter de mannen aan gegaan en één van hen heeft op dat moment de tas met de buit op de grond gegooid.

De mannen slaan toe op zaterdag 10 maart. De beveiliger houdt de winkel in de gaten met een beweegbare camera. Door hun gedrag vallen de mannen hem op. Ze lijken wat doelloos door de winkel te lopen. Twee van hen passen wat zonnebrillen, terwijl de derde zich afzijdig houdt.

De beveiliger volgt de mannen door de winkel met behulp van de camera. Hij ziet dat ze een aantal zonnebrillen uitkiezen en meenemen naar de schoenenafdeling. Daar komen de drie weer bij elkaar. Eén van hen haalt een tas tevoorschijn en stopt die vervolgens vol met schoenen. Ook de zonnebrillen verschijnen in de tas.



Weggevlucht

Als de mannen aanstalten maken om naar de uitgang te lopen, gaat de beveiliger achter ze aan. Buiten zetten ze het op een rennen en gooit één van de mannen de tas op de grond. De winkeldieven verdwijnen daarna uit het zicht, maar de buit is wel terug.



Herkent u de mannen?

