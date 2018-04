Jonge overvallers slaan toe bij avondwinkel Keizerstraat Scheveningen

DEN HAAG - Twee nog jonge jongens hebben de avondwinkel aan de Keizerstraat op Scheveningen overvallen. Eén van hen is 14 of 15 jaar, de ander 16 of 17. De politie zoekt mensen die iets hebben gezien van de overval, of die weten wie de overvallers zijn.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De overval vindt plaats op maandag 9 april om 23.20 uur bij Mister Sam Mini Markt. Een 32-jarige medewerker zit achter de kassa als er plotseling twee jongens binnen komen. Eén van hen heeft een vuurwapen bij zich en daarmee bedreigt hij de medewerker.

De andere overvaller heeft een zak bij zich en daar moet geld in. Als het slachtoffer dat heeft afgegeven, rennen de twee de winkel uit. Ze gaan linksaf en verdwijnen richting de Boulevard.



Signalementen overvallers

Degene die het vuurwapen bij zich had is zo'n 16 à 17 jaar oud. Hij is blank tot licht getint, heeft een dun postuur en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg een sjaal om zijn mond, een donkere jas met een capuchon en een grijs trainingspak.

De tweede is een stuk jonger, nog maar 14 of 15 jaar oud. Hij is ook blank tot licht getint. Verder heeft hij een dun postuur en is 1.65 meter lang. Hij droeg donkere kleding en een zwarte bivakmuts. Beide jongens spraken Nederlands en de twee kwamen nogal amateuristisch en zenuwachtig over op het slachtoffer, alsof ze zoiets nog nooit eerder hadden gedaan.



Getuigenoproep

Heeft u iets gezien van de overval of weet u om wie het gaat? In dat geval komt de politie heel graag met u in contact.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem