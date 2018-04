Ophef om terrasmeubels en verdeling van Stadhuisplein Zoetermeer: 'Heb nog geen cent verdiend'

ZOETERMEER - Er is ophef ontstaan in Zoetermeer over de indeling van het terras aan het Stadhuisplein en de meubels die hier gebruikt mogen worden. Ondernemers klagen over de verdeling van het terras en ze zijn het niet eens met het voorschrift van transparante terrasmeubels: 'Die zitten veel minder lekker, daar hebben we in de horeca tien jaar geleden afscheid van genomen.'

Jochum Oostenbroek, eigenaar van Vrienden van de Burgemeester, is niet tevreden over hoe het er nu aan toe gaat bij het Stadhuisplein. 'De verdeling, inrichting en de aankleding van het plein is niet zoals het hoort.' Hij baalt ervan dat de gang van zaken voor vertraging heeft gezorgd bij het openen van het terras. 'De afgelopen dagen met het mooie weer heb ik geen cent kunnen verdienen, vanwege het terras dat ik niet buiten mocht zetten.'

Nadat er nieuwe ondernemers op het plein zijn bijgekomen moest de terrasruimte onder het aantal ondernemers worden verdeeld. 'Maar aan mijn kant is er niks veranderd qua extra ondernemers. De burgemeester heeft nu een besluit genomen waarbij ik zeventig vierkante meter in de min ga. Daar verbaas ik me over.' Ook is Oostenbroek het niet eens met het voorschrift voor terrasmeubels: 'Het meubilair moet veranderd worden. Ik heb de mooiste stoelen die je kan bedenken en ze zitten lekker. Het moet nu een open stoeltje worden. Parasols moeten aangepast gaan worden. Koningsdag is al over twee dagen, dus ik zit nu met een probleem.'



'Een transparante stoel waait weg'

Ondernemer René Bogaart ziet het terrasprobleem positiever in. 'Ik denk dat probleem een groot woord is. Er wordt nu een probleem van gemaakt. Ik denk dat het Stadhuisplein heel erg mooi verbouwd is en dat we nu heel goed en kritisch naar het gebruik en de invulling van het plein moeten kijken. Met name over de parasols hebben we twijfels. We zouden de helft maar mogen plaatsen, dat begrijpen we niet. Maar ik denk dat als wij uitleggen aan de mensen die moeten beslissen wat wij beter vinden, we daar wel uitkomen.'

Toch sluit hij zich aan bij de mening van Jochum Oostenbroek wat betreft het meubilair: 'Men wil terug naar een transparante stoel, maar die waaien weg en zitten minder lekker. Daar hebben we in de horeca tien jaar geleden afscheid van genomen.'



Gesprek met de ondernemers

Wethouder Marc Rosier snapt de ophef niet en wil duidelijk maken dat er nog niks definitief is besloten. 'Het is heel vervelend dat die discussie zo is ontstaan. Het beeld is nu dat wij zeggen welke stoelen of hoeveel parasols er moeten komen. Dat is niet het geval', vertelt Rosier. 'Er zijn door de architect inderdaad een aantal wensen meegegeven van hoe je het beste dit plein eruit kan laten zien. Wij zij met ondernemers in gesprek hierover. Daar zijn nog geen definitieve besluiten over genomen of terrasregels vastgesteld.'

Burgemeester Aptroot heeft inmiddels laten weten dat hij met de ondernemers om de tafel wil gaan zitten voor een eventuele herverdeling van het plein. 'Dat is positief. Ik hoop dat het terras nu gelijkwaardig verdeeld gaat worden', is Jochum Oostenbroek hoopvol. 'We zullen dan ook gelijk over de stoelen en de parasols gaan praten.'