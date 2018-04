Rachel overleefde de oorlog dankzij verzetsheldin Ru Paré

DEN HAAG - Verzetsheldin met schilderkist. Deze week verschijnt de biografie van Ru Paré, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 52 joodse onderduikkinderen hielp. Eén van hen is Rachel Cohen de Lara, die als baby wordt gescheiden van haar ouders. Dankzij Ru Paré komt ze terecht in Den Haag. 'Ze zei: dit kind mag hier blijven, dat is goed.'

Met gevaar voor eigen leven helpt Ru Paré in 1942 haar ex-geliefde, de getrouwde Henri Lankhorst, bij het onderduiken van zijn kleindochter Hanneke. Hanneke was de eerste van 52 kinderen die Paré door de oorlog heeft gebracht. Waaronder Rachel dus.

Rachel komt terecht op de Thomsonlaan 243 in Den Haag. Haar pleegouders noemen haar Elsje. Paré blijft betrokken: 'Ze kwam lange tijd langs om te kijken of ik het wel goed had.' Daarvoor reed Paré stad en land af, vaak op de fiets. Over de verzetsheldin, die beeldend kunstenaar was, is verder maar weinig bekend.



Sobibor

Omdat Rachel tijdens de oorlog nog een baby is, kan ze zich niks van die periode herinneren. Haar pleegouders voeden haar op alsof ze hun echte dochter is. Een psychiater raadt het hen af om Rachel over haar afkomst te vertellen. 'Tot één van mijn klasgenoten zei: je lijkt helemaal niet op je ouders.'

Dan hoort ze het ware verhaal, dat ze nu ook op scholen vertelt. Haar ouders, David en Sara Cohen de Lara, blijken in 1943 te zijn afgevoerd en omgekomen in Sobibor. 'Dan ben je opeens niet meer Elsje van Diggelen, maar Rachel Cohen de Lara. Ik was ontzettend verdrietig, iets waar je volledig vertrouwen in had, is stukgeslagen.'



Kunstmoeder

Toch komt het goed tussen Rachel en haar pleegouders. 'Mijn pleegmoeder zei: ik ben maar een kunstmoeder. Maar ze is altijd mijn eigen moeder geweest. Toen ze zei: kind, ik heb het niet goed gedaan, smolt alle boosheid weg.'

Met haar broer Michael krijgt ze contact, maar dat loopt uit op een teleurstelling. 'Het is mijn broer, maar het is voor mij niet mijn broer. Het is een meneer.'



Tentoonstelling

Niet alleen verschijnt deze week de biografie over Ru Paré, in het Museon wordt woensdagmiddag ook een tentoonstelling geopend over Zus Paré of Zus Callant, zoals ze ook wel werd genoemd. Negen van de onderduikkinderen zijn daarbij aanwezig.

Verzetsheldin met schilderskist, het leven van Ru Paré van Wim Willems verschijnt bij uitgeverij Boom.