Haagse Verlanglijstje: vlaggetjes tegen de hondenpoep in Mariahoeve Lijsbeth van Dreven stoort zich aan de hondenpoep op straat. Foto: Omroep West Voorbeeld van poepvlaggetjes Foto: Lijsbeth van Dreven

DEN HAAG - Wat wil jij dat het nieuwe Haagse stadsbestuur aanpakt? Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks proberen op dit moment een coalitieakkoord te smeden. Maar wat moet er volgens jou in het akkoord komen? Dit kun je invullen op het formulier onder dit artikel. Wij brengen jouw ideeën, klachten en oplossingen naar de onderhandelingstafel. Deze week gaan we langs bij een aantal melders. Vandaag: hondenpoep in Mariahoeve.

Wie? Lijsbeth van Dreven

Probleem? Hondenpoep in Mariahoeve

Oplossing? Poepvlaggetjes om in drollen te steken met teksten voor hondenbaasjes Wie kent het niet. Je voelt iets zachts onder je schoen en je glijdt een beetje door. 'Shit', denkt je. En ja hoor. Het is weer zover. Vervolgens sta je met een stokje onder je schoen te peuteren. Hondenpoep scoort hoog op de irritatieranglijst. Ook Lijsbeth van Dreven uit Mariahoeve stoort zich er elke keer weer aan. 'Je snapt niet waarom baasjes die hier elke dag langskomen de drollen niet opruimen', zegt ze. 'Zij wonen hier toch ook?' Van Dreven weet zeker dat het mensen uit de buurt zijn. 'Want de kleur van de verschillende drollen zijn hetzelfde. Dat valt mij op.'

Vlaggetjes om in de drollen te steken Volgens haar zou de gemeente meer bewustwordingscampagnes moeten opzetten om groenvoorzieningen en parken schoon te houden. Maar ze heeft nog een opvallend idee: gratis vlaggetjes of bordjes uitdelen, bedoeld om in drollen te steken. 'Ik heb zelf wel eens vlaggetjes gebruikt waar je opschrijft wat voor groente er in je tuin staat. Hier heb ik teksten opgeschreven zoals: 'Foei, stout baasje', 'Hier stinkt iets' en 'De opruimplicht roept'. Die vlaggetjes heb ik in drollen gestoken.' Van Dreven stelt voor deze vlaggetjes gratis te verstrekken in wijkcentra. 'Ik ben misschien een beetje maf omdat ik de vlaggetjes echt in de poep steek. Als je dat vies vindt, kun je ze natuurlijk ook naast de drollen zetten.'

Geen hondenhater Ze wil wel duidelijk maken dat ze niets tegen honden heeft. 'Begrijp mij goed: ik ben geen hondenhater. Ik hou van honden. Maar als je zo dicht op elkaar woont, moet je meer rekening met elkaar houden, vind ik.'

