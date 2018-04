Alphen aan den Rijn heeft een nieuwe coalitie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Nieuw Elan, CDA en GroenLinks gaan het college van burgemeester en wethouders vormen in Alphen aan den Rijn. De partijen hebben maandagavond overeenstemming bereikt over een nieuw coalitieakkoord. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Als de drie individuele fracties dinsdagavond instemmen met het collegeprogramma, is woensdag om 17.15 uur de officiële presentatie. Dan wordt ook door formateur André de Jeu bekendgemaakt wie de (nieuwe) wethouders worden voor de komende vier jaar.



Krappe meerderheid

Nieuw Elan (10), CDA (6) en GroenLinks (5) hebben 21 van de 39 zetels. 'Een zeer krappe meerderheid, maar dat betekent ook de uitdaging om heel veel met de gemeenteraad samen te moeten werken. Wij wilden met z'n drieën de kar trekken, pakken de handschoen op en tonen het lef om aan het werk te gaan', aldus De Jeu, die ook een van de onderhandelaars van Nieuw Elan is, bij het begin van de onderhandelingen.

Donderdagavond worden de wethouders beëdigd door burgemeester Liesbeth Spies tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ook wordt het coalitieakkoord overhandigd aan de gemeenteraad en gaan de raadsleden met elkaar in debat over het collegeprogramma, waar het beleid in staat dat de komende vier jaar wordt uitgevoerd.

