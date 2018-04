Veel verborgen schatten in jubileumexpo Rijksmuseum van Oudheden

LEIDEN - Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bestaat dit jaar 200 jaar en dat wordt groots gevierd. Er is een speciaal boek over het museum voor samengesteld, maar in het museum wordt woensdag ook de jubileumtentoonstelling 'Al 200 jaar van nu' geopend. Met behulp van stukken uit het depot van het museum wordt een overzicht van de rijke geschiedenis van het museum geschetst.

Conservator Annemarieke Willemsen mocht de jubileumtentoonstelling samenstellen voor het museum. 'Dat is natuurlijk een hele eer', vindt Willemsen. 'Het komt maar heel weinig voor dat je zo’n belangrijk moment voor een museum mag meemaken.'

In 1818 begon het museum met hulp van Koning Willem de Eerste. Hij was het die hoogleraar archeologie Reuvens opdracht gaf om een zogenaamd 'nationaal archeologisch kabinet' op te bouwen. In de loop der jaren verzamelde het museum vele duizenden belangrijke archeologische vondsten, met name uit Egypte. Inmiddels is het Rijksmuseum van Oudheden een museum dat meedoet in de wereldtop.

Met de tentoonstelling wil het Rijksmuseum van Oudheden de lange geschiedenis laten zien. Niet alleen zijn er veel bijzondere voorwerpen te zien die normaal in het depot staan opgeslagen, maar ook bijvoorbeeld de 1-aprilgrap die het museum in 1993 uithaalde: in het ziekenhuis was men erin geslaagd om het hart van een mummie weer kloppend te krijgen. (Filmpje Jeugdjournaal)

'Ik hoop toch dat mensen denken 'wat een mooi museum' als ze de tentoonstelling gezien hebben', zegt Willemsen. 'En misschien zien ze ook dat het museum altijd een belangrijke rol in de samenleving heeft gespeeld, en dat nu ook nog doet.'

