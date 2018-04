Parkeergarage onder het Haagse stadhuis overdag dicht vanwege bouw cultuurcomplex

DEN HAAG - De parkeergarage onder het stadhuis in Den Haag gaat vanaf volgende week op doordeweekse dagen dicht tot drie uur 's middags. De maatregel is genomen om hijswerkzaamheden voor de bouw van het cultuurcomplex op het Spuiplein veilig te laten verlopen. De maatregel duurt tot de zomer van 2019.

Op het Spuiplein komt het cultuurcomplex. Dat wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater. Voor de bouw van het OCC (onderwijs- en cultuurcomplex) zijn hijswerkzaamheden gepland. 'Om het in- en uitrijden door de tunnel naar de Stadhuisgarage tijdens de bouw veilig en ongestoord te kunnen laten verlopen zijn de openingstijden gewijzigd', schrijft wethouder Joris Wijsmuller (HSP) in een brief aan de gemeenteraad.

De garage onder het stadhuis is vanaf 1 mei op werkdagen open van drie uur in de middag tot een uur 's nachts. In het weekend verandert er niets. De Turfmarktgarage is volgens Wijsmuller een goed bereikbaar alternatief. 'Minder validen die nu parkeren in de Stadhuisgarage kunnen straks in de garage onder het Mercure hotel staan', schrijft Wijsmuller. 'Voor het deel waarvoor dat geen goede oplossing is, zal een passende oplossing gezocht worden.'