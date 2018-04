Deel dit artikel:











Supermarktoorlog in Koudekerk en Hazerswoude voor de rechter Supermarkt | Foto: ANP

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Mag een nieuwe Hoogvliet-supermarkt in Hazerswoude-Rijndijk open of niet? Twee vestigingen van Albert Heijn in het naastgelegen Koudekerk en Hazerswoude-Dorp vinden van niet en proberen de komst van de nieuwe supermarkt via de Raad van State te voorkomen. Dinsdag diende een spoedprocedure.

Hoogvliet bouwt een nieuwe winkel aan de Willem Kloosstraat in Hazerswoude-Rijndijk, tegenover een bestaande Jumbo. Op 12 juli moet die opengaan. De nieuwe supermarkt vervangt twee oude, kleinere vestigingen, en wordt met 1100 m2 een grote winkel. Jumbo zag dat eerst ook niet zitten, maar de Brabantse keten liet maandag zijn verzet varen. De twee zaken zien de concentratie naast elkaar nu als een versterking. De twee Albert Heijn-vestigingen beseffen dat ook, en vrezen dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd als de twee concurrenten bij elkaar komen. Arjan Konincks van de AH in Koudekerk vreest dat hij veel klanten zal verliezen: 'dan kan ik de tent wel sluiten,' zo zei hij voor de Raad van State. Daarom wil Konincks een bouwstop voor de Hoogvliet.

'Was eerder gekomen' Hoogvliet en de advocaat van de gemeente Alphen aan den Rijn vinden dat de AH-ondernemers te laat zijn met hun verzoek om een bouwstop: 'Had dat dan acht maanden geleden gedaan, toen de gemeente een bouwvergunning verleende,' zei de raadsman van de Hoogvliet. De concurrenten beweerden dat ze er pas onlangs achter zijn gekomen dat Hoogvliet aan het bouwen is, maar daar gelooft het Alphense concern niets van. Konincks van de Koudekerkse Albert Heijn vindt dat de concentratie van de supermarkten op één plek in Hazerswoude-Rijndijk in strijd is met het gemeentelijke detailhandelsbeleid. Dat stelt juist dat de winkelcentra in beide dorpen gelijkwaardig moeten worden, niet dat er op één plek groei kan plaatsvinden.

Hoe dan ook open De exploitant van de Hoogvliet wil hoe dan ook open. Als de Raad van State roet in het eten gooit dan kan het niet op 12 juli, maar dan gebeurt het later alsnog, zo stelt hij vol vertrouwen. De uitspraak volgt binnen enkele weken.