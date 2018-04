Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag bij Omroep West

REGIO - Rond 4 en 5 mei staat bij Omroep West alles in het teken van de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag. Op 4 mei is live op TV West de Nationale Kinderherdenking in Madurodam te zien. Tijdens deze herdenking met als motto 'Leven in vrijheid' spelen kinderen de hoofdrol. Thema's als herdenken, vrijheid en verzet worden op een laagdrempelige manier bij kinderen onder de aandacht gebracht. De uitzending op 4 mei begint om 19.15 uur en duurt tot 20.15 uur.

In aanloop naar 4 en 5 mei zendt TV West een aantal aangrijpende documentaires uit. Op 28 april is dat: 'Als bomen konden spreken'. Deze Westdoc gaat over het hartverscheurende verhaal van 251 Joodse onderduikers die werden gedeporteerd van uit twee Haagse psychiatrische instellingen. Op 29 april wordt de Westdoc 'De laatste Engelandvaarders' uitgezonden. Drie jonge helden die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland gingen. De één ging met een vouwboot over de Noordzee, de ander twee te voet via Portugal.

In de serie 'De Laatste Getuigen', een samenwerking met het Nationaal Theater, vertellen vijf Hagenaars over de impact van de oorlog op hun leven. Het thema is verzet tegen de opkomst van het nationaal-socialisme. De vier delen zijn te zien op 30 april, 1, 2 en 3 mei en op 4 mei is er een compilatie.



Bevrijdingsfestivals

Op 5 mei is een aantal verslaggevers van Omroep West op pad om te kijken hoe de regio Bevrijdingsdag viert. Houd de website, de app en de social media van Omroep West in de gaten om te zien wat er zich op de diverse bevrijdingsfestivals afspeelt. Van het Haagse bevrijdingsfestival is op 12 mei een samenvatting te zien op TV West.

