Verdachte in zaak Orlando weer vrijgelaten

DEN HAAG - De 27-jarige Hagenaar die zondag werd aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn is dinsdagmiddag weer vrijgelaten. De man blijft wel verdachte in de zaak.

De 17-jarige Orlando uit Rotterdam kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Hij bleek voor het laatst gezien te zijn in Den Haag. Op 26 februari werd het lichaam van Orlando na een anonieme tip gevonden in het water De Blauwe Loper in Ypenburg.

Na een grootschalig onderzoek van de politie werd zondag de 27-jarige Hagenaar aangehouden. De afgelopen dagen is hij gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. De politie heeft hem dinsdag vrijgelaten omdat er niet genoeg redenen zijn om hem nog langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak.



Reconstructie

De politie kon na de aanhouding in verband met het onderzoek niet zeggen of de verdachte de man is met wie Orlando had afgesproken of wat zijn mogelijke rol bij de verdwijning is geweest.

Meerdere buurtbewoners uit de wijk Ypenburg vertelden aan Omroep West dat de verdachte de politie kort geleden geholpen zou hebben met een reconstructie. De man zou met zijn zelfgemaakte vissersboot - samen met de politie - naar het eiland zijn gevaren waar het lichaam van Orlando in het water is gevonden.

