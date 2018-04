Burgemeester zorgt toch nog voor vergunning koningsdagfeest na klacht in Studio Haagsche Bluf

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft een luisteraar van Radio West geholpen met het krijgen van een vergunning voor zijn feest op Koningsdag. Hij belde vrijdag naar de studio, waar de burgemeester vragen van luisteraars beantwoordde. 'Daarna heeft ze er vaart achter gezet. Super geregeld', reageert Van Bommel blij.

Pauline Krikke is elke maand te gast in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West. In de rubriek 'Mevrouw de burgemeester' beantwoordt ze vragen van luisteraars. Zo kwam ze in gesprek met Rob van Bommel, eigenaar van café Locus in Bezuidenhout.

'We zijn heel lang bezig om een vergunning te regelen om een leuk koningsdagfeest te kunnen organiseren', blikt Van Bommel terug. Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd. 'Er is echt van alles mis gegaan. Van verkeerde afdelingen tot verkeerde e-mailadressen. Ik was ten einde raad.'



Snel opgelost

Nadat Van Bommel op Radio West Pauline Krikke aan de lijn kreeg, was het echter snel opgelost. 'Helemaal top. Die vergunning is er nu', zegt Van Bommel blij. 'Gisteren werd er al op mijn mail gereageerd en vandaag is de vergunning binnen. Dus café Locus gaat koningsdagfeest vieren!'

Kun je ook wel wat hulp van de burgemeester gebruiken? Of heb je een andere vraag? De volgende editie van 'Mevrouw de burgemeester' is op vrijdag 18 mei tussen 18.00 en 19.00 uur. Je kunt nu al vragen insturen via studiohaagschebluf@omroepwest.nl of de facebookpagina van Studio Haagsche Bluf.