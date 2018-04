West Wekker: Verdachte zaak Orlando vrij en ophef over terrasmeubels

REGIO - Goedemorgen! Lekker geslapen? We praten je helemaal bij in de West Wekker, zodat je je dag helemaal op de hoogte kan beginnen.

1. Verdachte in zaak Orlando weer vrijgelaten

De 27-jarige man uit Den Haag die zondagochtend werd aangehouden vanwege betrokkenheid bij het overlijden van de 17-jarige Orlando Boldewijn is gistermiddag weer vrijgelaten. De man is de afgelopen dagen gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van Orlando.

2. Ophef om terrasmeubels en verdeling van Stadhuisplein Zoetermeer

Er is ophef ontstaan in Zoetermeer over de indeling van het terras aan het Stadhuisplein en de meubels die hier gebruikt mogen worden. Ondernemers klagen over de verdeling van het terras en ze zijn het niet eens met het voorschrift van transparante terrasmeubels.

3. Miljoen bezoekers voor The Lion King in Circustheater

Musical The Lion King is in ons land de grens van een miljoen bezoekers gepasseerd. Na ruim 600 voorstellingen werd die mijlpaal gisteravond bereikt. De miljoenste bezoeker werd persoonlijk onthaald door hoofdrolspelers Gaia Aikman en Naidjim Severina, die Nala en Simba spelen. In oktober 2016 ging de huidige versie van The Lion King in première.

4. Gemeentemuseum Den Haag wint Webby Award

Het Gemeentemuseum Den Haag is in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van The Webby Awards. Het museum heeft met Mondriaan.nl de publieksprijs gewonnen in de internationale verkiezing.

5. Supermarktoorlog in Koudekerk en Hazerswoude voor de rechter

Mag een nieuwe Hoogvliet-supermarkt in Hazerswoude-Rijndijk open of niet? Twee vestigingen van Albert Heijn in het naastgelegen Koudekerk en Hazerswoude-Dorp vinden van niet en proberen de komst van de nieuwe supermarkt via de Raad van State te voorkomen. Gisteren diende een spoedprocedure.

Het weer: De zon laat zich wat vaker zien, maar er kan ook een enkele bui vallen, vooral in de avond. Het wordt 13 tot 14 graden.

Vanavond op TV West: Goed Geld

Hoewel de Nutsspaarbank al 25 jaar uit het straatbeeld verdwenen is, roept het nog steeds herinneringen op bij spaarders en medewerkers. Tweehonderd jaar geleden – in 1818 - wordt de Nutsspaarbank opgericht. De bank maakt sparen voor ‘de gewone burger’ mogelijk. In 1992 verdwijnt de Nutsspaarbank. Het geld en de gebouwen gaan over in een stichting: Fonds 1818. Anno 2018 zet dit Fonds zich nog steeds in voor een betere maatschappij door het geven van geld, advies en begeleiding. In de tiendelige serie Goed Geld duikt stadshistoricus Wim Willems in de archieven op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de bank. TV West-presentatrice Debby Roukens gaat langs bij de mooie maatschappelijke projecten die Fonds 1818 ondersteunt.