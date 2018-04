Deel dit artikel:











FC Lisse boekt belangrijke zege tegen De Treffers en verlaat ‘gevarenzone’ tweede divisie FC Lisse-trainer Robbert de Ruiter (foto: Orange Pictures)

LISSE - In de strijd tegen degradatie in de tweede divisie heeft FC Lisse dinsdag een hele belangrijke overwinning geboekt. In een inhaalduel werd concurrent De Treffers met 2-1 verslagen, waardoor de Lissenaren twee plaatsen stijgen op de ranglijst.

FC Lisse staat nu op een ‘veilige’ dertiende plaats. Een andere concurrent die vecht om lijfsbehoud, AFC, kreeg dinsdagavond met 3-0 klop van HHC Hardenberg. FC Lisse keek dinsdagavond na een kwartier spelen al tegen een 0-1 achterstand aan, maar Niels Buijs schoot voor rust nog de gelijkmaker binnen. In de tweede helft maakte Martin van Eeuwijk vlak voor tijd de winnende 2-1.

Bollenderby Aankomende zaterdag speelt FC Lisse de bollenderby tegen Rijnsburgse Boys. Die ploeg is in tegenstelling tot Lisse al lang veilig in de tweede divisie. Scoreverloop FC Lisse - De Treffers 2-1 (1-1): 0-1 Versteegen, 1-1 Buijs, 2-1 Van Eeuwijk