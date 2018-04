'Ex-leden jeugdbende stichten autobranden'

DEN HAAG - 'Het is hopeloos, en we lopen regelmatig te loeren wie dat doet.' Buurtbewoner Joop rijdt in zijn scootmobiel over De Dreef in Den Haag Zuid West. Hier gingen de afgelopen dagen vier auto’s en een brommer in vlammen op. De politie denkt aan brandstichting, de buurt zelf ook.

'Ik hoorde zondagavond een auto toeteren en ben gaan kijken, overal zag ik fik,' zegt JJ die samen met een vriend de hond uitlaat. 'Ik heb nog gekeken of ik iemand zag wegrennen maar zag niemand meer.'

Dat was een auto op de Schoutendreef, waar later nog een auto in brand ging. Hemelsbreed een paar honderd meter verder, op de Riddersdreef, werden diezelfde avond een invalidewagen en een brommer vernield. Een dag eerder werd op de Erasmusweg een auto door brand verwoest nadat een ruitje was ingetikt en maandag was het raak op de kruising van de Riddersdreef en de Melis Stokelaan. Het gebied heeft een omtrek van zo’n 500 a 600 meter.



'Hangjongeren van de jeugdbende'

'Het zijn de hangjongeren die dit doen,' meent JJ. Dat hoor je vaak in de buurt. Mensen die anoniem willen blijven zeggen dat ze 's avonds de straat niet meer op durven 'vanwege al die types die rondlopen'. Een man die al meer dan veertig jaar in de wijk woont zucht diep: 'de criminaliteit neemt maar toe.'

Mensen zeggen ook dat het leden zijn van de jeugdbende die enkele jaren geleden werd opgerold. Verschillende leden zouden weer vrij zijn en hangen weer rond in de wijk, zeggen buurtbewoners. Een man die absoluut anoniem wil blijven zegt de werkwijze van de 'gastjes' te kennen. 'Ze intimideren de buurt, ze willen ons zover krijgen dat we de politie niet meer bellen en gewoon bang zijn. En de politie doet niets! Die weet ook heel goed wie het zijn.'





Politie zoekt getuigen

De politie ontkent dit. Yvette Verboon van de politie Haaglanden zegt dat het korps getuigen zoekt. 'We hebben al mensen gesproken, maar omdat het om meerdere branden gaat willen we zoveel mogelijk getuigenissen horen.' Her en der in de buurt hangen ook camera’s van de politie. Die beelden worden bekeken, en de politie is druk met het onderzoek. Een man die even bij een uitgebrand autowrak blijft staan zegt dat er ’s avonds ook veel politie in burger rondrijdt in de wijk.