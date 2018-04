Rijksmuseum van Oudheden viert verjaardag met jubileumtentoonstelling

LEIDEN - Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bestaat dit jaar twee eeuwen en viert dit vanaf deze woensdag met een jubileumtentoonstelling; 'Al 200 jaar van nu'.

Aan de hand van tweehonderd objecten wordt getoond hoe het museum de afgelopen twee eeuwen meebewoog met de veranderende wereld. Zo is er aandacht voor de eerste opgravingen in Nederland door medewerkers van het museum in 1827 en voor het verbergen in de duinen van de collectie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder zijn er recente verwervingen te bewonderen en schatten uit de depots die anders niet te zien zijn.

Koning Willem I richtte het museum op met slechts 150 Griekse en Romeinse beelden. Inmiddels heeft de collectie, met onder meer veel mummies, internationaal aanzien en trekt het museum gemiddeld 165.000 bezoekers per jaar.



Nineveh

De tentoonstelling ‘Nineveh’ - die afgelopen winter in het museum te zien was - werd recent door lezers van het Museumtijdschrift en andere museumbezoekers gekozen tot Tentoonstelling van het Jaar 2017.