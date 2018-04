Grote stijging aantal verkeersdoden in Zuid-Holland

Een ongeluk op de Veluwemeerlaan in Leiden | Archieffoto: AS Media

REGIO - In Zuid-Holland zijn vorig jaar 97 mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Dat meldt het CBS. In 2016 ging het nog om 70 mensen. Hiermee stijgt het aantal verkeersdoden in onze provincie het hardst van alle Nederlandse provincies.

In heel Nederland kwamen vorig jaar 613 mensen om het leven in het verkeer. Voor het eerst vielen meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto: in totaal kwamen 206 fietsers om het leven. In Zuid-Holland verloren 28 mensen hun leven tijdens het fietsen. Ruim een kwart van de fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike.

In een auto kwamen in 2017 in totaal 201 mensen om het leven bij een ongeluk. Vorig jaar overleden minder jonge automobilisten (18 tot 25 jaar) en ouderen boven de 65 jaar bij een auto-ongeluk.