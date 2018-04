'Raadsleden deden op eigen houtje toezeggingen aan organisatie Canal Pride'

DEN HAAG - Het niet doorgaan van de Canal Pride Den Haag is te wijten aan raadsleden die op eigen houtje toezeggingen hebben gedaan. Dit blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders. 'Voor de gewekte verwachtingen kan het college geen verantwoordelijkheid nemen.'

Begin april werd de stekker uit het project getrokken. Organisator Ben Manuputty vertelde toen dat er een tekort van 25.000 was ontstaan, omdat er geen extra subsidie kwam van de gemeente. Daar had de organisatie wel op gerekend, na toezeggingen die Manuputty waren gedaan. 'Ik had een afspraak met bedrijven die ik moest betalen en ik heb niet betaald omdat ik het geld niet heb', vertelde de organisator in april. 'Dan houdt het op.'

Het stadsbestuur schrijft: 'Gebleken is dat individuele raadsleden separaat contact hebben gehad met de organisatie achter The Hague Rainbow Festival voor het organiseren van een Canal Pride. In deze contacten zijn extra toezeggingen gedaan aan de organisatie'. Dat had gevolgen, concludeert het stadsbestuur: 'Bij de organisatie ontstond zo de indruk dat zij naast de door de gemeente verstrekte subsidie nog een bijdrage kregen.'



'Niet optimale communicatie'

Omdat de Canal Pride een idee van D66 was, probeerde Manuputty bij de gemeenteraadsfractie te achterhalen wat er aan de hand was. Na lang aandringen heeft hij zelf uiteindelijk gemeenteambtenaren gesproken, maar van hen hoorde hij dat niemand iets wist. De schade - vanwege kosten die al werden gemaakt - loopt volgens Manuputty in de duizenden euro’s.

Het college vindt dat de organisatie niet de dupe mag zijn van de niet optimale communicatie. Daarom wordt vijfduizend euro extra beschikbaar gesteld 'om de reeds gemaakte kosten te dekken'.