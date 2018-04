Deel dit artikel:











'Binnenkort proef reizen met je bankpas tussen Leiden-Den Haag' Ook de treinen van Den Haag Centraal naar Schiphol hebben vertraging (Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

REGIO - Reizen in het openbaar vervoer kan binnenkort met je bankpas of creditcard. Banken en creditcardbedrijven bereiden de proef voor op het NS-traject Leiden-Den Haag en in de trams van HTM. Dat meldt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland die meewerkt aan de voorbereidingen.

Het is de bedoeling dat reizigers met hun bankpas kunnen in- en uitchecken, waarbij de reiskosten automatisch worden afgeschreven. Reizigers hoeven hierdoor geen saldo meer te laden op een ov-chipkaart. De technologie werkt met de NFC-chip die op bankpassen zit. Volgens Betaalvereniging Nederland is de proef nog in de 'voorbereidende fase'. 'Ik sluit niet uit dat er nog wijzigingen komen in de opzet hiervan.'

Proef smartphone mislukt Dinsdag werd bekend dat een proef om via je mobiele telefoon te betalen voor reizen - uitgevoerd door Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart - volledig is mislukt. LEES OOK: NS: poortjes op Den Haag Centraal binnenkort dicht