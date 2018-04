'Aan schietincident Kwikstaartveld Zoetermeer ging ruzie tussen hangjongeren vooraf'

ZOETERMEER - Aan het schot dat dinsdagavond werd gelost aan het Kwikstaartveld in Zoetermeer zou een ruzie tussen hangjongeren vooraf zijn gegaan. Dat zeggen buurtbewoners tegen Omroep West.

Volgens een vrouw zouden deze jongeren regelmatig bij een hekje langs het Kwikstaartveld zitten. Na het horen van een schot - vermoedelijk van een alarmpistool - zag het er volgens de buurtbewoners snel 'helemaal zwart van de politie'.

Er hing even een helikopter boven de wijk. Twee jongens zouden even zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar het was volgens ooggetuigen 'allemaal heel snel over'.

