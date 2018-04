Deel dit artikel:











Hagenaar vast in verband met overval man en gehandicapte zoon De Heijermanshove in Zoetermeer.

ZOETERMEER - Een 36-jarige man uit Den Haag is aangehouden in verband met de woningoverval die begin november vorig jaar plaatsvond aan de Heijermanshove in Zoetermeer. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.

De man is zaterdagavond gearresteerd. Hij moet donderdag 26 april verschijnen voor de Raadkamer. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Tijdens de woningoverval op 9 november werden twee bewoners - een 61-jarige man en zijn 4-jarige gehandicapte zoon - bedreigd met vuurwapens. De vier daders gingen er met geld vandoor. De politie besteedde in het opsporingsprogramma Team West aandacht aan deze zaak. Een tactisch spoor leidde uiteindelijk tot een DNA-hit bij deze Hagenaar. De politie gaat verder met het onderzoek.