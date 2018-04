De Dijk treedt op tijdens Parkpop Saturday Night

DEN HAAG - De bands De Dijk en Gruppo Sportivo zijn toegevoegd aan de line-up voor Parkpop Saturday Night. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

De Dijk heeft meerdere hits op hun naam staan zoals Bloedend Hart, Als ze er niet is en Dansen op de Vulkaan. Onder anderen Clouseau, Kim Wilde en Jason Donovan staan ook op de bühne zaterdagavond 23 juni. Volgens de organisatie wordt de volledige line-up binnenkort bekendgemaakt. Parkpop Saturday Night is de vervanger van Night at the Park.

Op zondag tijdens Parkpop betreden onder meer BLØF, De Jeugd van Tegenwoordig en Danny Vera het podium op een van de grootste gratis muziekfestivals van Europa.

