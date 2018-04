Man die echtgenote in stukken zaagde naar kliniek: 'Het kan niet anders'

DEN HAAG - Andrei K. - de verdachte van de moord op Julia Chernyshova - wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank deze woensdag bepaald tijdens een zogenoemde pro-formazitting. De vrouw werd in januari dood aangetroffen in haar yogastudio op Scheveningen.

De rechtbank acht de opname van de man in de kliniek noodzakelijk, omdat deskundigen niet al zijn problemen kunnen oplossen. 'Het kan niet op een andere manier', aldus de rechter.

K. - die tijdens de zitting aanwezig was - gaf aan dat hij wil meewerken aan een opname.



Julia wordt vermist

Julia werd op 9 januari van dit jaar door haar man Andrei K. als vermist opgegeven. Volgens het Openbaar Ministerie geloofden agenten zijn verhaal niet. K. was zenuwachtig, transpireerde en kon vragen van de agenten niet beantwoorden.

Hierna startte de politie een onderzoek. Tijdens het onderzoek was er geen spoor van Julia te bekennen. Er stond niets op social media, ze had geen geld opgenomen en haar telefoon stond uit. Tijdens het opgeven van de vermissing, zagen agenten ook dat K. verwondingen in zijn gezicht had. Volgens de verdachte kwam dat door een ruzie.



Poging tot zelfmoord

De politie ging - met toestemming van K. - in het huis van Julia kijken. Daar viel het de agenten op hoe schoon de badkamer was in vergelijking tot andere ruimtes. Een paar dagen later namen ze nogmaals polshoogte. De agenten zagen snijwonden op de armen van K. Hij probeerde zelfmoord te plegen.

Tijdens die huiszoeking wordt Julia gevonden. Ze was in stukken gezaagd met een elektrische zaag. De lichaamsdelen lagen in een kist met aarde op het balkon van hun appartement aan de Neptunusstraat op Scheveningen. K. werd hierna opgepakt.



Scheiden

K. zou het niet hebben kunnen verkroppen dat de 30-jarige Julia van hem wilde scheiden. Hij heeft het wegmaken van het lichaam bekend, maar heeft steeds gezegd dat hij niet weet hoe zijn vrouw om het leven is gekomen.

De Russische Julia had een yogastudio in de Neptunusstraat. Ze werd gecremeerd en herdacht in Den Haag en door de Russische gemeenschap in Rotterdam. Haar urn is opgestuurd naar haar familie in Rusland.