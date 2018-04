'Anti-slavernij stromingen' halen bakzeil: Den Haag houdt 'koloniale' straatnamen

DEN HAAG - Het Deltaplein in Kijkduin blijft gewoon Deltaplein heten. Het wordt niet vernoemd naar Michiel de Ruyter, zoals de Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad graag had zien gebeuren. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Boudewijn Revis (VVD) op vragen van die partij.

Revis maakt echter ook duidelijk dat hij niet van plan is om straten in Den Haag die herinneren aan het koloniale verleden van Nederland andere namen te geven als bepaalde organisaties dat eisen.

De Groep de Mos maakte in februari van dit jaar duidelijk grote zorgen te hebben over het feit dat in andere steden 'anti-slavernij stromingen' bezig zijn met een campagne om straatnamen te veranderen. Zo zouden die 'kleine, veelal extreemlinkse, groeperingen' willen bewerkstellingen dat onze geschiedenis wordt 'uitgegumd', aldus de partij destijds.



Uiterste noodzaak

De Mos zag dat dan ook met lede ogen aan en verzocht het college ervoor te zorgen 'dat er op geen enkele wijze opvolging' wordt gegeven aan de verzoeken van die organisaties. En dat gaat het college ook niet doen, wordt duidelijk. 'Een straatnaam wordt alleen in uiterste noodzaak gewijzigd', staat in de antwoorden. 'Een straatnaam wordt niet gewijzigd als daar in het kader van vindbaarheid en veiligheid geen noodzaak toe is.'

Fractieleider Richard de Mos pleitte in de vragen ook voor het omdopen van het Deltaplein. Reden daarvoor was, verklaarde hij destijds, dat 'we best trots mogen zijn op de goede dingen uit het verleden'.



Eerste grote slag

Op de zeeheld Michiel de Ruyter bijvoorbeeld. 'Om hem te eren past het om het Deltaplein, na de verbouwing van Kijkduin, te vernoemen naar De Ruyter.' Juist de badplaats zou een goede plek zijn om de zeeheld te herinneren omdat vanaf Kijkduin de slag bij Ter Heijde in 1653 goed te volgen was. De zeeslag bij Ter Heijde was De Ruyters eerste grote slag, hij was toen commandeur van één van de vijf Nederlandse vlooteskaders.

Maar voor deze operatie voelt het college niet veel. Want in 1867 is Michiel Adriaanszn. De Ruijter al vernoemd in de De Ruijterstraat in het Zeeheldenkwartier, aldus Revis.



Verwarring

Volgens de gemeentelijke regels voor het vernoemen van straatnamen mag er geen verwarring ontstaan met een al bestaande naam (binnen of direct grenzend aan de gemeente Den Haag). De wethouder: 'Het is aannemelijk dat het Michiel de Ruyterplein verwarring kan opleveren met de bestaande De Ruijterstraat. Een vernoeming van Michiel de Ruijter op deze locatie sluit tevens niet aan bij de in Kijkduin geldende thema's, de vernoeming van zeehelden kan plaatsvinden in het Zeeheldenkwartier.'

Verder gelden ook hier de regels dat een straatnaam alleen in uiterste noodzaak wordt gewijzigd. 'Het wijzigen van de naam Deltaplein is niet noodzakelijk in het kader van vindbaarheid en veiligheid en zou een administratieve verhuizing betekenen voor de bewoners van de woongebouwen aan het Deltaplein die niet betrokken zijn bij de verbouwing.'