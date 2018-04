Weer patatje 'oorlog': Patatpaleis eist meer plek op Scheveningse boulevard

DEN HAAG - Het Patatpaleis in Scheveningen heeft vanochtend de gemeente Den Haag opnieuw voor de kortgedingrechter gesleept vanwege hun ruzie over een nieuwe plek op de boulevard. De ondernemer zegt dat hij in de beoogde nieuwe kiosk zoveel ruimte moet inleveren, dat hij daar straks onvoldoende patat, snacks en vis zal kunnen verkopen.

De keet van ondernemer Tim Damen staat nu nog aan de Strandweg in het Noordelijk Havengebied, maar moet daar verdwijnen voor de ontwikkeling van Beach City, een centrum voor strandsporten. De gemeente en het Patatpaleis zijn al jaren met elkaar aan het bakeleien over een nieuwe plek voor de zaak. Die leek er aanvankelijk niet te zijn, maar de gemeente werd in oktober door de rechter in kort geding op de vingers getikt. Den Haag moest nu verplicht een passende locatie bieden aan de ondernemer die al dertig jaar actief is.

Het Patatpaleis kreeg daarop van de gemeente inderdaad het aanbod van een driehoekige kiosk bij de fietsenstalling van Biesieklette. Tim Damen vond die plek op zich goed, maar de ruimte zou met 50 vierkante meter veel te klein zijn. Hij had minimaal 70 vierkante meter nodig voor gescheiden opslag van vis en patat en koelruimte. Alle gesprekken daarover met de gemeente liepen op niets uit en daarom spande het Patatpaleis weer een kort geding aan.

Rigide





De advocaat van de ondernemer stelde dat Den Haag veel te ‘rigide’ bezig is. 'Damen staat met de rug tegen de muur. Hij kan met maar 50 vierkante meter nooit zijn omzet halen'. Damen is bang dat hij dan drie vaste medewerkers zal moeten ontslaan. Hij omschreef zijn onderneming als een kruk met drie poten, omdat hij ook nog twee zaken heeft aan de haven. 'Trek één poot weg, dan valt 'ie om. Beste gemeente, ik hoop dat jullie dat inzien.'

Maar de advocaat van Den Haag was juist erg verbaasd dat er weer een rechtszaak was aangespannen. 'Er is een keurig passend voorstel gedaan. Het Patatpaleis heeft al jaren een huurovereenkomst voor 50 vierkante meter.' De ondernemer zou er in de oude situatie omliggende ruimte 'bijgesprokkeld' hebben. 'Aan een onrechtmatige situatie kan hij geen rechten ontlenen. Met dit aanbod is onze grens bereikt', aldus de raadsman van de gemeente. De rechter doet 15 mei uitspraak.





