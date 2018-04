Deel dit artikel:











Haagse sporticonen krijgen zilveren ster in Sportcampus Dick Advocaat reageert zijn woede af op Sparta tegen ADO. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Tientallen Haagse sporters krijgen donderdag een zilveren ster op een wand bij de Wall of Fame in de Sportcampus Zuiderpark. Onder hen Pim Mulier - die verantwoordelijk was voor het ontstaan van de Nederlandse Voetbal- en Atletiekbond -, voetbaltrainer Dick Advocaat en scheidsrechter Mario van der Ende.

De Wall of Fame werd eind februari geopend in de Sportcampus. Hierop werden 145 Haagse Europese en Wereldkampioenen en medaillewinnaars op Olympische Spelen geëerd. Ze kregen een gouden ster waarop de sportprestaties staan genoemd. Naast die Wall of Fame komt er nu een wand met 75 Haagse sporticonen die een bijzondere bijdrage leverden. Behalve het eerder genoemde trio krijgen ook oud-voetballers Aad Mansveld en Lex Schoenmaker, voetbaltrainers Aad de Mos en Martin Jol en scheidsrechter Leo van der Kroft een zilveren ster.

Oprichter voetbalclub en -vereniging Mulier was op 14-jarige leeftijd de mede-oprichter van de oudste nog bestaande voetbalvereniging in Nederland, de inmiddels Koninklijke HFC. Op 8 december 1889 werd ook, op zijn initiatief, de Nederlandse voetbal- en Atletiekbond opgericht. Hij werd geboren in Friesland, maar leefde het grootste deel van zijn leven in Den Haag. Mulier overleed op 12 april 1954. Hij werd drie dagen later begraven op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. In die gemeente wordt in het Pim Mulierhuis aan de Johan van Oldenbarneveldtlaan 103 zijn nalatenschap herdacht. LEES OOK: 'Ze heeft inderdaad een groot sportverleden', Xenia stad krijgt haar ster bij Sportcampus Zuiderpark