Meerderheid wil Verlengde Bentwoudlaan, maar toch eerst onderzoek naar nut en noodzaak

REGIO - Een meerderheid in Provinciale Staten is voor de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan langs Boskoop en Waddinxveen. Toch kan de provincie Zuid-Holland nog niet beginnen met de aanleg van de weg. Op initiatief van ChristenUnie/SGP moet er eerst nog een studie gedaan worden naar de nut en noodzaak van de Verlengde Bentwoudlaan.

Volgens de ChristenUnie/SGP is de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan slechts gedeeltelijk een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom Waddinxveen. Ook biedt het geen structurele oplossing voor de verkeersdrukte bij Boskoop en Hazerswoude. Daarom wil de partij dat er een onderzoek komt naar een totaaloplossing voor de verkeerssituatie in het gebied.

Hieruit moet blijken dat het besluit voor de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan het juiste besluit is. Pas als dat het geval blijkt te zijn kan de provincie de weg daadwerkelijk aanleggen. Het is een compromis uit de koker van oppositiepartij ChristenUnie/SGP, waarmee coalitiepartijen: D66, VVD, CDA gretig instemden. Het was voor hen de enige mogelijkheid om tot een kleine meerderheid te komen in Provinciale Staten.



PVV plots tegen aanleg

Eind januari werd de besluitvorming nog uitgesteld, omdat een meerderheid voor Verlengde Bentwoudlaan als sneeuw voor de zon verdween. De PVV maakte toen een draai door zich, geheel tegen de verwachtingen in, uit te spreken tegen de aanleg van de weg. Hiermee verloor Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) de zeven zetels die hij nodig had om aan een meerderheid te komen.

Ook op de steun van coalitiepartij SP kon Vermeulen niet rekenen. De partij ziet niets in de plannen voor de Verlengde Bentwoudlaan. En zo kwam de bal te liggen bij de ChristenUnie/SGP. Deze partij had tijd nodig om zich verder te verdiepen in de problematiek en op verzoek van fractievoorzitter Servaas Stoop werd de vergadering toen geschorst.



Nut en noodzaak

Dit heeft de ChristenUnie/SGP dus een onderzoek naar de nut en noodzaak van de Verlengde Bentwoudlaan opgeleverd. Voor deze toezegging moest de partij dus wel voor de aanleg van de weg stemmen.

Het is een opmerkelijk compromis, waar de PvdA, GL en PVV grote vraagtekens bij zetten. Zij hadden liever eerste een onderzoek gezien en pas daarna een besluit over de Verlengde Bentwoudlaan. Dit voorstel werd nog wel door GL ingediend, maar kon niet rekenen om een meerderheid.

