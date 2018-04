Deel dit artikel:











Kinderen gered door Ru Paré op reünie: ‘Jullie zijn geen slachtoffers, jullie zijn overlevenden’ De kinderen van Ru Paré gaan op de foto bij het Joods Monument in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Unieke beelden deze week in Den Haag. Want vanwege de tentoonstelling en de biografie over het leven van de Haagse verzetsheldin Ru Paré heeft het Museon een reünie georganiseerd voor de zogenoemde 'kinderen van Ru Paré'. Van de 52 joodse oorlogskinderen die zijn gered zijn er negen nog in leven.

De kinderen van Ru Paré, die natuurlijk allang geen kinderen meer zijn (sommigen zijn al begin negentig), halen tijdens de reünie herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog en aan de verzetsheldin. De meesten hebben elkaar nooit eerder ontmoet, simpelweg omdat zij tijdens de bezetting werden ondergebracht op verschillende onderduikadressen door het hele land heen. En daarna gingen ze allemaal weer hun eigen weg. Een deel van de kinderen woont nog steeds in Nederland, anderen vertrokken naar Israël. Zoals Levie Kanes, die speciaal voor deze reünie terugkeert naar zijn geboortegrond. Hoewel dat al meer dan zeventig jaar geleden is, blijft het emotioneel om deze week rond te lopen in de toenmalige Joodse wijk van Den Haag.

Joodse monumenten De Joodse monumenten op het Rabbijn Maarsenplein herinneren aan de ruim twaalfduizend Haagse joden die nooit meer terugkeerden uit de concentratiekampen. Het is aan de beeldend kunstenares en verzetsheldin Ru Paré, ook wel Tante Zus of Tante Callant genoemd, te danken dat de negen kinderen een bloemetje kunnen leggen bij het Joods Kindermonument. Hanneke Gelderblom-Lankhout, het eerste kind dat Paré hielp onderduiken, benadrukt daarbij dat zij geen slachtoffers zijn: 'Mede dankzij Tante Zus die ons na de Tweede Wereldoorlog heeft gezegd: Jullie zijn overlevenden. Emotie is er, daar mag je over praten. Maar je bent sterk en je gaat gewoon verder met leven.'