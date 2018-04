Deel dit artikel:











Mysterieuze ontruiming van Tikibad, zwembad van Duinrell nog steeds dicht Tikibad in Duinrell (Archieffoto)

WASSENAAR - Het Tikibad in Duinrell is dinsdag ontruimd geweest. Ook woensdag bleven de deuren gesloten. Maar waarom is nog altijd onduidelijk.

Een woordvoerder van het pretpark spreekt tegenover Omroep West over een 'technische storing', maar kan niet ingaan op details. Ook benadrukt hij dat er geen mensen in gevaar zijn geweest. Volgens hem waren er dinsdag niet veel mensen in het zwembad en was de ontruiming daardoor 'niet heftig'.

Vandaag weer open Inmiddels zou alles onder controle zijn. Het plan is dat het zwembad van het Wassenaarse pretpark deze woensdagmiddag rond 16.00 uur weer open gaat.