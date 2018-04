Na rel over knalrode gevel in Oegstgeest: Welke kleur wordt het nu?

OEGSTGEEST - De eigenaresse van de kledingzaak in Oegstgeest met de omstreden felrode gevel heeft nog geen idee welke kleur ze er volgende maand op gaat verven. De kleur moet snel aangepast worden na klachten van de Vereniging Oud Oegstgeest. De gemeente dreigt met een dwangsom als het niet op tijd gebeurt. Maar de gemeente Oegstgeest heeft geen duidelijke regels voor het gebruik van kleuren.

In de gemeentelijke welstandsnota staat wel: 'Het toepassen van felle kleuren die contrasteren met de directe omgeving is ongewenst.' Een woordvoerder licht toe: 'Er is niet een bepaald voorgeschreven kleurenpallet in onze gemeente.' Het lijkt er dus op dat bordeaux rood wel mag, maar knalrood niet.

Veel historische binnensteden hebben wel duidelijke regels over kleurgebruik. Zo werkt de gemeente Delft met een kleurenwaaier die diverse historische kleuren bevat. Architect Martine Muller van het vrijwilligersnetwerk Kleuren van Delft vertelt dat je niet zomaar een kleur uit dat palet mag kiezen. 'Het gaat altijd om de samenhang met de buurt. Soms kan iets dus wel en soms niet.'



Toch felle kleuren, niet bekeuren

In de historische binnenstad van Delft laat ze een aantal geslaagde voorbeelden zien waar eigenaren kleuren uit de waaier hebben gebruikt. Maar lang niet iedereen houdt zich hieraan. Een felroze, knalgeel en olijfgroen pand trekken de aandacht in de binnenstad. Muller spreekt er haar afschuw over uit. De gemeente Delft onderstreept het belang van de kleurenwaaier maar geeft ook aan geen boetes uit te delen aan eigenaren die zich er niet aan houden.