Zuid-Holland moet voor 2035 van het aardgas af

REGIO - De provincie Zuid-Holland moet in 2035 aadgasvrij zijn in bebouwd gebied. Op initiatief van GroenLinks heeft Provinciale Staten dat woensdag met een ruime meerderheid besloten. Alleen de PVV en de VVD waren niet voor het voorstel.

De VVD stemde tegen, omdat ze het voorstel te vaag vinden. 'Het feit dat we uitgaan van 2035, zonder dat we weten of dat haalbaar is en wat het gaat kosten, dat vinden we eigenlijk gewoon naïef', aldus Marcel Ludema van de VVD.

Gedeputeerde Staten zegt er alles aan te doen om deze ambitie te halen. Dit is enigszins opmerkelijk, omdat dit gebeurt op dezelfde dag waarop het provinciebestuur laat weten niet tegen de bestaande gaswinning in de provincie te zijn. Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) omdat we op dit moment nog te afhankelijk zijn van gas.

LEES OOK: Gemeentehuis Zoeterwoude draait als eerste in de regio gaskraan dicht