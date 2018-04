Wethouders: aanpak fietschaos Haagse binnenstad werkt

DEN HAAG - Het aanpakken van de fietschaos in de binnenstad van Den Haag lijkt te werken. Er staan minder foutgeparkeerde rijwielen en winkels zijn beter bereikbaar. 'Het kernwinkelgebied is zichtbaar netter en toegankelijker geworden', schrijven de wethouders Tom de Bruijn (D66) en Boudewijn Revis (VVD) aan de Haagse gemeenteraad. 'Vooral de Grote Marktstraat en omgeving springt er in positieve zin uit.'

Om de overlast van 'wild gestalde fietsen' tegen te gaan, kwamen de wethouders eind 2016 met verschillende maatregelen. Zo mogen fietsen niet langer dan zeven dagen blijven staan. Gebeurt dat wel, dan worden ze weggehaald. Ook mogen rijwielen op en rond de Grote Markstraat niet meer buiten de vakken of los van de nietjes worden neergezet.

Volgens de wethouders werpen die maatregelen vruchten af. Mensen zetten steeds vaker hun fiets keurig neer. Zo staat op de dinsdagmiddag 95 procent van de fietsen goed geparkeerd. Dit is een stijging van 49 procent ten opzichte van april 2016. Ook de zaterdagmiddag doet het goed met 91 procent goed geparkeerde fietsen.



Geen overlast meer

Een ander positief effect is volgens de wethouders dat het aantal geparkeerde fietsen in de gratis en bewaakte stallingen van Biesieklette in 2017 is toegenomen tot ruim 870.000 fietsen. Sinds het begin van de handhaving in oktober 2016 is dat een stijging van 177.000 fietsen en brom- en snorfietsen die daardoor geen overlast meer veroorzaken.

Ook het weghalen van de zogenoemde weesfietsen heeft succes, schrijven De Bruijn en Revis aan de raad. Tijdens diverse acties zijn in totaal 568 fietsen verwijderd. Slechts 1.4 procent van deze verwijderde fietsen is opgehaald. Dit betekent dat het gebied effectief beheerd kan worden met deze regeling.



Paar zorgen

Toch zijn er ook nog wel een paar zorgen, aldus de wethouders. 'Ondanks dat het aantal gestalde fietsen in de gratis en bewaakte stallingen stijgt, blijft er toch nog sprake van fout gestalde fietsen in de Grote Marktstraat. Dit zijn over het algemeen kortparkeerders die uit gewoonte hun fiets dicht bij de bestemming parkeren. Maar ook het uitgaanspubliek op de vrijdagavond maakt minder gebruik van de voorzieningen.'

Dit is niet zo maar veranderd, stellen De Bruijn en Revis. Hiervoor moet het ‘gedrag’ van mensen veranderen en dat is een kwestie van ‘een lange adem’. Zij denken dat een ‘combinatie van stimuleren en handhaven’ het beste gaat werken. Vooral jongeren, toeristen en notoire foutparkeerders zouden zich niet aan de regels houden, vermoeden ze. De gemeente gaat zich in nieuwe voorlichtingscampagnes daarom vooral op die groepen richten.

