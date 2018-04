Hobbywinkel na kraanongeluk terug op oude nest: 'Dit voelt als thuis'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Drie jaar geleden had hobbywinkel Barend van Zwieten in Alphen aan den Rijn ineens geen winkel meer. Door het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug raakte het pand in de Hooftstraat onherstelbaar beschadigd. Maar volgende week opent Barend van Zwieten weer de deuren op de oude vertrouwde stek.

Eigenaren Eric van Rijswijk en Marcel van Rijn zijn blij dat ze eindelijk weer terug kunnen naar de Hooftstraat in het Alphense centrum. 'Als ik hier loop is het wel onwennig, want het is natuurlijk een heel ander pand,' zegt Van Rijn, 'maar de hele omgeving is wel alsof ik thuis ben.'

Vlak na het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug zat de populaire hobbywinkel een tijdje in cultureel centrum Parkvilla in Alphen aan den Rijn. Een paar maanden later konden Van Rijswijk en Van Rijn zich vestigen in een pand aan de Euromarkt, waar ze tot vorige week hun zaak konden voortzetten.



'Op naar de toekomst'

Nu is het tijd om vooruit te kijken en mensen die op zoek zijn naar onder meer teken- en schildersbenodigdheden weer te ontvangen op de oude plek. Van Rijn: 'Ik hoop dat iedereen die ons kent en een warm hart toedraagt hier weer naar toe gaat komen. Op naar de toekomst.'

