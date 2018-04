Subsidie succesvol project Schilderswijk Moeders dreigt te stoppen

DEN HAAG - De subsidie voor het Haagse project Schilderswijk Moeders dreigt vanaf volgend jaar te stoppen. Dit terwijl het project succesvol blijkt. De moeders van het project zijn daarom een handtekeningenactie gestart. Ook heeft de Haagse afdeling van de PvdA raadsvragen gesteld.

De problemen ontstonden bij de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad. De afgelopen jaren kregen de Schilderswijk Moeders subsidie van de gemeente uit het potje voor de wijkaanpak. De nieuwe gemeenteraad gaf aan dat de kans groot is dat die subsidie per 2019 stopt.

Dat is opvallend, omdat uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt dat het project een succes is. Bijna duizend vrouwen uit de Schilderswijk die nauwelijks buiten kwamen, zijn door het project de afgelopen vier jaar uit hun isolement gehaald.



'We helpen het hele gezin'

'In het begin was het moeilijk, want ik sprak geen Nederlands,' zegt een deelnemer, 'maar later ging het beter.' Marjana Ahraoui, een van de Schilderswijkse Moeders, vult aan: 'We helpen niet alleen maar vrouwen, maar ook het hele gezin. Dus ook de kinderen en de vaders.'

De moeders zijn afgelopen week begonnen met een handtekeningenactie. Ze willen de opgehaalde handtekeningen aanbieden aan de commissie Samenleving. Deze commissie adviseert de gemeenteraad over verschillende beleidsterreinen, waaronder de wijkaanpak en integratie.



PvdA steunt de moeders

De, vermoedelijke oppositiepartij, PvdA in Den Haag steunt de actie, vertelt raadslid Janneke Holman: 'We weten natuurlijk al heel lang dat de moeders ontzettend waardevol werk doen hier in de wijk en in Den Haag. We gaan dus zeker lobbyen bij andere partijen (voor de subsidie, red.), en we gaan de moeders meehelpen met het ophalen van de handtekeningen om de hele stad te laten zien hoe ontzettend goed het werk is dat zij doen.'