Deel dit artikel:











Mark Caljouw bereikt derde ronde EK badminton Mark Caljouw in actie op het NK badminton 2018 in Almere. (Foto: Orange Pictures)

RIJSWIJK - Badmintonner Mark Caljouw heeft de derde ronde bereikt van de Europese kampioenschappen in het Spaanse Huelva. De Nederlands kampioen uit Rijswijk, als zesde geplaatst, ontdeed zich in de tweede ronde van de Rus Sergej Sirant. Hij won in twee games: 21-19, 21-19. Caljouw treft in de derde ronde de Deen Jan Ø. Jørgensen.

Nick Fransman stootte ook door naar de derde ronde. De tweede Nederlander in het mannenenkelspel kende weinig moeite met de Noor Marius Myhre: 21-13 21-9. Er was ook Nederlands succes in het dubbelspel. Het als vijfde geplaatste vrouwenkoppel Selena Piek en Cheryl Seinen plaatste zich voor de tweede ronde door overtuigend te winnen van het Letse duo Ieva Pope en Monika Radovska: 21-13, 21-10. Ook Debora Jille en Imke van der Haar drong door tot de tweede ronde. Het debuterende koppel won ruim van het als zevende geplaatste Duitse duo Isabel Herttrich en Carla Nelte: 21-13, 21-15.

Mannendubbel In het mannendubbel wisten Jelle Maas en Robin Tabeling, die sinds dit jaar bij Haagse team DKC speelt, de tweede ronde te bereiken. Zij versloegen de Schotten Alexander Dunn en Adam Hall in drie lange games: 21-16, 19-21, 29-27. LEES OOK: Badmintonner Mark Caljouw prolongeert titel in Orléans: 'Dit geeft veel vertrouwen'