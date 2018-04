Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij op vakantiepark, politie zoekt verdachte Steekpartij op de Galgekade in Roelofarendsveen. (Foto: AS Media)

ROELOFARENDSVEEN - Bij een steekpartij op het vakantiepark De Braassem aan de Galgekade in Roelofarendsveen is woensdagmiddag iemand gewond geraakt. Een politiewoordvoerder laat weten dat er nog niets bekend is over de toedracht en hoe het slachtoffer eraan toe is. Het incident gebeurde vlak na 16.00 uur.

De politie is op zoek naar een verdachte van ongeveer 25 jaar. Het gaat om een getinte man met een baardje en een blauw met wit Nike-trainingsvest. Hij droeg een rugtas en reed mogelijk op een scooter van het merk Vespa. LEES OOK: Jongeren in Kaag en Braassem: ‘Je komt hier makkelijker aan een pilletje dan aan sterke drank’