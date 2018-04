Vijf vragen over de zaak Orlando Boldewijn: waarom is de verdachte weer vrij?

DEN HAAG - De opluchting bij de familie van de 17-jarige Orlando Boldewijn is groot afgelopen zondag als er een verdachte wordt opgepakt naar aanleiding van zijn dood. De verbazing moet dan ook even zo groot zijn geweest wanneer de verdachte dinsdag weer op vrije voeten komt. De hele situatie roept een hoop vragen op: over de verdenking, over het bewijs en over de mogelijke rol van de verdachte. En de politie is niet scheutig met informatie. Vijf vragen en de antwoorden .

Weten we inmiddels al hoe Orlando is overleden?

Nee, dat heeft de politie nog niet officieel bekend gemaakt, en ze doet daar verder ook geen uitspraken over. Het laatste dat de politie hier over meldde: 'alle scenario's staan nog open.' Het kan dus zijn dat de politie het wel weet maar om tactische redenen voor zich houdt. Maar het is ook mogelijk dat de politie het nog niet weet. Dat Orlando's lichaam in het water heeft gelegen, kan het onderzoek bemoeilijken.

Wat was het bewijs om verdachte op te pakken?

De 27-jarige Hagenaar die zondag werd aangehouden was al meteen de dag na de vondst van Orlando in beeld was bij de politie. Zijn bootje lag de ochtend na de vondst bij de vindplaats en werd onderzocht op sporen. Het is niet duidelijk of die sporen hebben geleid tot de aanhouding. De politie wil daar niks over zeggen. De politie moet een aanleiding gehad hebben om de man aan te houden. Je kunt in Nederland niet zo maar iemand aanhouden, zonder verdenking. Het is aannemelijk dat de politie hem voor zijn aanhouding in de gaten heeft gehouden.

Hoe kan het dan dat hij dinsdag alweer vrij is?

Er zijn onvoldoende gronden om de man langer vast te houden, schrijft de politie in een persbericht. Verder wil de politie er niet over uit wijden. De man is na zijn arrestatie verhoord door de recherche. We kunnen concluderen dat daar niks is uitgekomen waardoor hij langer vast zou moeten blijven. De politie had blijkbaar zo weinig vertrouwen in de zaak, dat de man niet eens is voorgeleid aan de rechter-commissaris, dat is een speciale rechter die uiterlijk drie dagen en 15 uur na een aanhouding moet toetsen of een verdachte langer vast mag blijven zitten.

Waarom is hij dan nog steeds verdachte?

Het ligt niet voor de hand dat de politie een verdachte laat gaan tegen wie genoeg bewijs is voor betrokkenheid bij moord of doodslag. Het roept dan ook de vraag op: waar wordt de 27-jarige Hagenaar dan nu van verdacht? In eerst instantie was dat voor 'betrokkenheid bij de dood van Orlando'. Maar omdat daar blijkbaar geen bewijs voor is, loopt de man nu weer vrij rond. Is die verdenking dan veranderd en welk bewijs ligt er nog wel tegen hem?

Is Orlando wel vermoord?

Dat weten we niet zeker. Orlando is onder verdachte omstandigheden dood gevonden. Maar uit niets blijkt nog dat onomstotelijk vast staat dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Alle scenario's staan open, dus ook de mogelijkheid dat het geen misdrijf was.