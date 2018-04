Twee nieuwe gezichten in college van B&W in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Gerard van As, Gert-Jan Schotanus (beiden van de lokale partij Nieuw Elan), Kees van Velzen, Han de Jager (allebei CDA) en Leo Maat (GroenLinks) worden de vijf wethouders in de gemeente Alphen aan den Rijn. De bestuurders worden donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering door burgemeester Liesbeth Spies (CDA) beëdigd.

Van het vijftal zijn Van As, Van Velzen en De Jager momenteel al wethouder in Alphen. Schotanus fungeerde de afgelopen vier jaar als Alphens raadslid namens de SGP, maar eind vorig jaar maakte hij de overstap naar Nieuw Elan.

Eerder was de huidige directeur van het Ashram College al actief als wethouder in Boskoop. Leo Maat is nu nog wethouder in Wassenaar en vervulde die rol daarvoor ook al in Leiderdorp.

