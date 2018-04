Beloofd is beloofd: het Haagse Verlanglijstje ligt op de onderhandelingstafel

DEN HAAG - Ze zijn op de plaats van bestemming. De resultaten van het Haagse Verlanglijstje liggen op de onderhandelingstafel van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. 'We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om met ons mee te denken', reageert formateur Edith Schippers.

Woensdag overhandigde Omroep West een stapel papier met daarop meer dan 270 klachten, boodschappen, wensen en oplossingen, bestemd voor de onderhandelaars die in Den Haag een coalitie proberen te smeden. Het zijn meldingen die zijn binnengekomen nadat de redactie van Omroep West aan jou - kijker, luisteraar of online-bezoeker - vroeg wat jij de politici zou willen meegeven tijdens de onderhandelingen.

We kregen meldingen die varieerden van gevaarlijke verkeerssituaties, klachten over hondenpoep en het gedrag van fietsers tot het kappen van bomen, drijvende wrakken van plezierjachten en slechte bereikbaarheid van het Westduinpark. Maar het bleef niet bij klagen alleen. Vrijwel alle melders droegen ook een oplossing aan.



Kleine dingen zijn belangrijk

En de resultaten van het Haagse Verlanglijstje hebben we dus woensdag naar de onderhandelingstafel gebracht. De politici zijn blij met alle reacties. 'Het is heel goed dat zoveel mensen zich betrokken voelen', zegt VVD-leider Boudewijn Revis bij de overhandiging op de stadskwekerij aan de Kwekerijweg. 'Wij proberen een goed akkoord te maken en dan gaat het niet alleen om grote zaken maar ook om kleine dingen die voor mensen belangrijk zijn.'

Ook Arjen Kapteijns van GroenLinks en D66'er Robert van Asten onderstrepen het belang van de betrokkenheid van Hagenaars. Van Asten: 'We gaan alle reacties zeker bestuderen de komende tijd. En als het niet in een akkoord komt, dan wil dat niet zeggen dat wij het naast ons neerleggen. We kunnen hier ook de komende jaren nog huiswerk van maken.'



Coalitieakkoord

Richard de Mos van Groep de Mos: 'We gaan met zeer veel plezier en genoegen kijken naar de reacties en wie weet komt een aantal punten terug in het coalitieakkoord.'

En hoe het gaat met de onderhandelingen? Na een korte stilte neemt Edith Schippers het woord: 'We zijn druk bezig, maar over de onderhandelingen doen we op dit moment geen uitspraken.'

