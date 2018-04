Deel dit artikel:











Olympisch kampioen Marit Bouwmeester aan kop in Hyères Marit Bouwmeester tijdens de Medemblik Regatta. (Foto: Klaas Wiersma)

VOORBURG - Zeilster Marit Bouwmeester heeft de leiding genomen tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Franse Hyères. De olympisch kampioene uit Voorburg werd slechts negentiende in de derde race van de Laser Radial, maar in de vierde omloop finishte ze als tweede. Bouwmeester voert het klassement aan met acht punten. De Amerikaanse Paige Railey volgt met negen punten.

Bij de windsurfers neemt Kiran Badloe uit Den Haag na vijf races de vierde plaats in en zakte Dorian van Rijsselberghe naar de 27ste plaats. De Haagse windsurfster Lilian de Geus is na zes races de nummer elf. LEES OOK: Windsurfster Lilian de Geus wint Prinses Sofia Cup in Mallorca