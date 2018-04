Deel dit artikel:











Ook nieuwe Sint Sebastiaansbrug blijft vrij van vrachtverkeer De Sint Sebastiaansbrug in Delft. (Foto: Omroep West)

DELFT - Ondanks dat de bouw van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug pas eind dit jaar begint, heeft het college van B&W in Delft besloten om het verbod op vrachtverkeer te blijven handhaven. In 2008 werd besloten om vrachtverkeer over de brug te verbieden, omdat de overspanning in een te slechte toestand verkeerde. Dat verbod blijft op de nieuwe brug ook van kracht, maar dan vanwege de verkeers- en milieueffecten, zo laat de gemeente weten.