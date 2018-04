Deel dit artikel:











The life I live: kom met fiets of OV Optreden tijdens The life I live in 2017 (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Het stadshart van Den Haag is donderdagavond weer het toneel voor het The life I live-festival, het jaarlijkse festijn voorafgaand aan Koningsdag. Het centrum wordt afgesloten voor autoverkeer, en bezoekers wordt aangeraden met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Vorig jaar trok de avond van 26 april 200.000 bezoekers naar de verschillende podia in de stad.

Het festivalgebied wordt begrensd door de Mauritskade, Koninginnegracht, Schedeldoekshaven, Spui, Grote Marktstraat, Jan Hendrikstraat, Torenstraat en Noordwal. Alleen bestemmingsverkeer wordt toegelaten. Taxi's horen daar niet bij. Niet alle taxistandplaatsen zijn dan ook in gebruik. De fietsenstallingen in de Nobelstraat, Raamstraat, Grote Markt (Laan 9), het Kerkplein en het Lange Voorhout zijn open tot 03.00 uur 's nachts. Ook de spoorwegen rijden tot ongeveer 03.00 uur met extra treinen naar Utrecht, Rotterdam en Leiden. Op de reisplanner van de NS kun je zien wanneer de laatste trein vertrekt.

HTM De HTM laat extra bussen rijden op de lijnen 18 en 25, en met de trams 2, 3, 4 en 6 stap je bij de haltes in de tramtunnel dicht bij de meeste podia uit. Tram 9 (halte Malieveld) brengt je in de buurt van de podia op het Lange Voorhout. De meeste overige trams en de bussen 22 en 24 worden vanaf ongeveer half zes 's middags omgeleid. The life I live wordt voor de achtste keer gehouden. Hoofdacts zijn Kraantje Pappie, Tim Knol en Roxeanne Hazes.

Koningsdag Op Koningsdag gelden dezelfde afsluitingen en omleidingen. Er zijn dan nog enkele extra fietsenstallingen open. Daarnaast rijden er historische trams, op de Grote Marktstraat is een stille kinderdisco, er zijn markten in de Boekhorststraat en op de Fred, er is een vrijmarkt op de Denneweg en natuurlijk vind je de nationale geraniummarkt op het Lange Voorhout.