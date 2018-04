Wetenschappers Universiteit Leiden krijgen postzegels met hun eigen hoofd erop

LEIDEN - Drie wetenschappers van de Universiteit Leiden hebben een bijzondere onderscheiding gekregen; een vel postzegels. Het gaat dan niet om een ordinair velletje met de koning erop, maar om een vel zegels met daarop hun eigen hoofd. De onderscheiding hebben ze gekregen van Indonesië, omdat ze een bijzondere plant hebben ontdekt.

Het is nog een beetje onwerkelijk voor plantkundige Pieter Baas. Hij heeft een eigen velletje postzegels. 'Schitterend! Je kan er in Nederland geen brief mee sturen, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Ontzettend leuk!'

Niet alleen hij, maar ook professor Jan Slikkerveer en plantkundige Soraya Mols hebben eigen postzegels gekregen. En dat is allemaal te danken aan hun inzet voor een zeldzame orchidee uit Indonesië.



Onderzoeken

Slikkerveer staat aan het hoofd van een leerstoel aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar plantensoorten en documenteert ze. Baas en Mols hebben daaraan meegewerkt.

Al die onderzoeken worden gefinancierd door Martha Tilaar uit Indonesië. Naar haar is ook die bijzondere orchidee vernoemd. Omdat ze dat zo leuk vond, heeft ze de speciale postzegels laten maken.