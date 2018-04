Auto met 42 kilo coke in benzinetank in beslag genomen

WADDINXVEEN - De douane heeft 42 kilogram cocaïne gevonden die verstopt zat in een personenauto. De wagen werd in beslag genomen in Waddinxveen. De drugs zaten verstopt in de brandstoftank. Er zijn drie mannen aangehouden die worden verdacht van drugssmokkel.

De coke werd gevonden bij een routinecontrole van de douane in de Rotterdamse haven. De auto, een luxe Range Rover, kwam op een schip uit Curaçao en was bestemd voor een bedrijf uit Rotterdam. De wagen werd in de haven opgehaald en vervolgens naar Waddinxveen gebracht. Daar is de auto op zaterdag 17 maart in beslag genomen.

Drie dagen later kon de ontvanger van de Range Rover worden aangehouden. Weer een paar dagen later zijn nog twee verdachten opgepakt bij een inval in een garagebedrijf in Rotterdam-Zuid. De verdachten zijn alle drie Rotterdammers; ze zijn 34, 38 en 52 jaar oud. Twee van hen zitten nog vast. De derde is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.

