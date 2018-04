West Wekker: Wetenschappers krijgen 'eigen' postzegels en festivalgangers opgelet

REGIO - Goedemorgen! Het is bijna Koningsdag, dus zijn veel mensen al helemaal in een feeststemming. Ga je vanavond naar het Haagse festival The life I live? Dan kun je het beste met de fiets of met het OV komen. Niet zozeer koninklijk, maar wel heel bijzonder: wetenschappers van de Universiteit Leiden krijgen postzegels met hun eigen hoofd erop. Lees hieronder meer in de West Wekker!

1. Wetenschappers Universiteit Leiden krijgen postzegels met hun eigen hoofd erop

Drie wetenschappers van de Universiteit Leiden hebben een bijzondere onderscheiding gekregen: een vel postzegels. Het gaat dan niet om een ordinair velletje met de koning erop, maar om een vel zegels met daarop hun eigen hoofd. De onderscheiding hebben ze gekregen van Indonesië, omdat ze een bijzondere plant hebben ontdekt.

2. Auto met 42 kilo coke in benzinetank in beslag genomen

De douane heeft 42 kilogram cocaïne gevonden die verstopt zat in een personenauto. De wagen werd in beslag genomen in Waddinxveen. De drugs zaten verstopt in de brandstoftank. Er zijn drie mannen aangehouden die worden verdacht van drugssmokkel.

3. Beloofd is beloofd: het Haagse Verlanglijstje ligt op de onderhandelingstafel

De resultaten van het Haagse Verlanglijstje liggen op de onderhandelingstafel van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Omroep West overhandigde gisteren een stapel papier met daarop meer dan 270 klachten, boodschappen, wensen en oplossingen, bestemd voor de onderhandelaars die in Den Haag een coalitie proberen te smeden. 'We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om met ons mee te denken', reageert formateur Edith Schippers.

4. Ook nieuwe Sint Sebastiaansbrug blijft vrij van vrachtverkeer

Ondanks dat de bouw van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug pas eind dit jaar begint, heeft het college van B&W in Delft besloten om het verbod op vrachtverkeer te blijven handhaven. In 2008 werd besloten om vrachtverkeer over de brug te verbieden, omdat de overspanning in een te slechte toestand verkeerde. Dat verbod blijft op de nieuwe brug ook van kracht, maar dan vanwege de verkeers- en milieueffecten, zo laat de gemeente weten.

5. The life I live: kom met fiets of OV

Het Haagse stadshart is vanavondavond weer het toneel voor het festival The life I live, het jaarlijkse festijn voorafgaand aan Koningsdag. Het centrum wordt afgesloten voor autoverkeer, en bezoekers wordt aangeraden met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Vorig jaar trok de avond van 26 april 200.000 bezoekers naar de verschillende podia in de stad.

Het weer: De wind (westen-zuidwesten) is matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig. Verder wordt het overdag een graad of 13, de minima komende nacht liggen rond 7 graden.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.