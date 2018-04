Schoonzoon wurgt schoonvader met hondenriem; rechtbank doet uitspraak

BODEGRAVEN - De 51-jarige Menno R. hoort donderdagmiddag of hij naar de gevangenis moet voor het ombrengen van zijn schoonvader. De 74-jarige man werd juni vorig jaar gewurgd met een hondenriem. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden zeven jaar cel tegen Menno R. Zijn advocaat wil dat hij niet verder vervolgd wordt vanwege psychische overmacht.

De stoppen sloegen door bij R. toen zijn schoonvader een opmerking maakte over misbruik. De schoonvader zou zijn dochter, R. zijn vrouw, hebben misbruikt. De schoonvader reageerde kwetsend op opmerkingen van zijn schoonzoon. De twee stonden in een garage, daar is het slachtoffer gewurgd met een riem.

Nadat zijn schoonvader was overleden, legde R. hem in zijn busje. Hij levert, samen met zijn vrouw en kinderen, het lichaam af bij het politiebureau in Gouda. Alle vier worden aangehouden. Al snel blijkt dat R. de enige verdachte in de zaak is. Hij zit vast sinds die fatale avond. De rechtbank in Den Haag doet om 13.00 uur vanmiddag uitspraak.

