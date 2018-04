Deel dit artikel:











8 jaar cel voor schoonzoon die zijn schoonvader wurgde met hondenriem; één jaar meer dan eis Rechtbanktekening door Theresa Hartgers

BODEGRAVEN - De rechtbank in Den Haag heeft de 51-jarige Menno R. donderdagmiddag acht jaar cel opgelegd voor het doden van zijn schoonvader. Dat is een jaar meer dan de eis van het Openbaar Ministerie. De 74-jarige man werd in juni vorig jaar gewurgd met een hondenriem.

De celstraf ligt een jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Toen de dochter van R. dat hoorde, stampte ze op de grond. Ze rende vervolgens schreeuwend en snikkend de rechtszaal uit. De zoon van R. vloekte hardop. Volgens de advocaat van R. was de moord een daad uit psychische overmacht. De rechter oordeelde donderdag in de rechtbank dat daar geen sprake van was. 'Menno R. heeft zijn schoonvader op brute wijze vermoord', aldus de rechtbank. Daarom werd hem een jaar meer gevangenisstraf opgelegd dan de oorspronkelijke eis. Tekst gaat verder onder tweets.





De stoppen van R. sloegen door Op 17 juni 2017 komt de schoonvader ongewild bij R. langs in Bodegraven. Ze komen met elkaar te spreken over misbruik. De schoonvader misbruikte zijn dochter, R. zijn vrouw. De 74-jarige man reageert lachend en kwetsend over dit onderwerp. Na een paar opmerkingen gaat bij R. 'het licht uit'. De 51-jarige Bodegraver slaat een hondenriem om de nek van zijn schoonvader en trekt deze aan totdat de man stopt met ademen.



R. bracht het lichaam vervolgens zelf naar het politiebureau in Gouda. Zijn vrouw en kinderen gingen ook mee. Ze worden allemaal aangehouden. Na kort onderzoek blijkt dat R. de enige verdachte is. Hij zit vast sinds de fatale avond.