Hillegom gaat gesprek aan met moskeebestuur over buitenlandse financiering De Al Ansaarmoskee in Hillegom (Foto: Wikipedia Commons)

HILLEGOM - De gemeente Hillegom gaat in gesprek met de vereniging van de Al Ansaar-moskee over de financiering van deze islamitische organisatie. Aanleiding is het verzoek van de moskeevereniging om geld van partijen in het Midden-Oosten. Dergelijke buitenlandse financiële steun is volgens de Nederlandse autoriteiten niet gewenst.

In 2011 en 2012 heeft de moskee financiering aangevraagd in Saoedi-Arabië, zo meldden Nieuwsuur en NRC begin deze week. De gemeente Hillegom laat weten hier niet van op de hoogte te zijn geweest. Het contact tussen de gemeente en het moskeebestuur verloopt tot nu toe goed, zegt een woordvoerder van de gemeente. 'We hebben prettig contact. Ook vanuit de samenleving hebben we geen negatieve signalen ontvangen.' Wanneer een gesprek met het moskeebestuur zal plaatsvinden en wat daarin besproken wordt, wil de gemeente niet zeggen.

Handelen Ook de Haagse burgemeester Pauline Krikke vindt dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat vanuit onvrije landen, organisaties of stichtingen 'onze manier van leven wordt aangetast'. De mogelijkheden om in te grijpen zijn echter beperkt: 'Gemeenten hebben namelijk geen enkele wettelijke mogelijkheid om religieuze instellingen te verplichten openheid te geven over ontvangen buitenlandse financieringen, laat staan dat we kunnen handelen.' Gemeenten moeten op de hoogte worden gehouden over moskeefinanciering door het ministerie van Sociale Zaken en Integratie. Die informatie, met name gegevens over geld uit Saoedi-Arabië, is vorig jaar achtergehouden door het ministerie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Nieuwsuur en NRC.