Dit is er in onze regio te doen tijdens Koningsdag

REGIO - Koningsdag staat weer voor de deur en dus is er in de hele regio van alles te beleven. Van festivals tot vrijmarkten en van optredens tot spelletjes; met dit overzicht weet je precies waar je moet zijn om zoveel mogelijk uit deze oer-Hollandse feestdag te halen.

ALPHEN AAN DEN RIJN

In Alphen aan den Rijn zijn er tijdens Koningsdag verschillende optredens op het Rijnplein. De grote salsaband Orquesta Poder Latino is hier de hoofdact en start om 16.00 uur. Vooraf treden Rock Vocals, Helemaal Top en Marco de Hollander op. Daarnaast organiseren De Vos Danscentrum en Danscentrum Cools het evenement Rijnplein Swingt. Mensen worden hierbij op het Rijnplein uitgenodigd om te dansen op vrolijke muziek.

Traditiegetrouw zijn er in het Europapark verschillende demonstraties van sport- en scoutingverenigingen. De kinderrommelmarkt in het Burgemeester Visserpark krijgt muzikale entertainment van de Braziliaanse slagwerkband XammeRamme, Double D Variety en muziekvereniging Crescendo. Voor het tweede jaar op rij wordt aan de J.C. Hoogendoornlaan tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop weer een autocross-wedstrijd georganiseerd.

DE LIER

Naast de aubade op het Rankplein om 9.30 uur, zijn er heel wat sportieve activiteiten te doen in De Lier. Om 13.00 uur start er een fietstocht vanaf het Rankplein en is er een Schoolvoetbaltoernooi bij V.V. Lyra. Vanaf 14.00 uur neemt de muziek het over en zijn er verschillende optredens te zien op het Rankplein. Om 19.30 uur is er een Koningsconcert in de Vredekerk.

DEN HAAG

Den Haag staat vrijdag bol van de activiteiten. Natuurlijk zijn de traditionele vrijmarkten door de hele stad te vinden. Voor de tweede keer op rij gaat het los tijdens het festival The Life I Live op de Grote Markt, Hofplaats, het Kerkplein en Lange Voorhout. Onder anderen Roxeanne Hazes, Andy Frasco en Pinata komen optreden.

Op het Malieveld is zoals altijd de Koningskermis te vinden, met zo'n zeventig attracties. De kermis wordt vrijdag om 22.00 uur afgesloten met een grote vuurwerkshow.

Ben je op zoek naar een leuke activiteit voor je kinderen? Breng dan zeker een bezoekje aan de Reinkenstraat. Deze straat is met het springkussenfestival omgetoverd in een grote speelplaats.

GOUDA

Ook Gouda kleurt tijdens de verjaardag van de koning natuurlijk oranje. Vanaf 8.00 uur is er van alles te beleven op de Markt, waar onder meer de kinderkermis de hele dag aanwezig is. Vanaf 11.00 uur is er een muzikaal programma met tal van optredens van Goudse talenten. Ook aan de knorrende maagjes is gedacht: er zijn diverse foodtrucks op de markt te vinden.

De traditionele aubade van Gouda, waarmee de stad de koning toezingt, mag natuurlijk niet ontbreken. Om 10.00 uur gaat de aubade van start, die muzikaal wordt ondersteund door harmonie de Pionier.

LEIDEN

In Leiden is er in de hele stad van alles te doen. Er zijn optredens van diverse artiesten te zien en voor de kinderen is er een kinderrommelmarkt en zijn er bekende kinderspelen. Onder meer op de Tesselschadestraat in de wijk Lage Mors is een vrijmarkt te vinden.

Op de Karnemelksbrug zal dit jaar voor het eerst 'Everybody Get On The Discobus' plaatsvinden. Het evenement vindt zowel op Koningsnacht als -dag plaats. De muziekgenres disco, house en hits zullen aan elkaar worden gemixt door Leidse dj's. Het evenement zal overdag duren van 15.00 tot 00.00 uur en het koningsnachtevenement duurt van 20.00 tot 01.00 uur.

Het festival Jus D'Orange beleeft zijn tweede editie. De line-up bestaat vrijdag onder anderen uit Paul Elstak, La Fuente, Mr. Belt & Wezol, Gregor Salto en Housequake. Van 10.00 uur tot 20.00 uur is er een kermis op de Beestenmarkt.

NAALDWIJK

In Naaldwijk zijn er vanaf een uur of elf verschillende activiteiten te doen op het Havenplein en het Wilhelminaplein. Zo is er een springkussen, een rodeostier, een survivalbaan, een klimtoren en een poppenkast te vinden. Ook is er een kinderpuzzeltocht door het centrum van Naaldwijk.

OEGSTGEEST

In Oegstgeest begint Koningsdag als vanouds om 8.30 uur met een optocht. Vanaf 9.00 uur is er van alles te doen bij het gemeentehuis, zoals het hijsen van de vlag, de aubade, kinderspelen en verschillende optredens zoals de Big Band om 11.00 uur.

ZOETERMEER

Traditiegetrouw start Koningsdag om 9.00 uur met de aubade en het hijsen van de vlag op het Stadhuisplein. Hierna kun je genieten van een Koningsontbijtje. Het Dobbe-eiland en het Nicolaasplein zijn vrijdag de locaties voor kinderen om te spelen en te ontdekken. Zo zijn er luchtkussens, kun je je laten schminken en zijn er verschillende spelletjes te doen.

Als je liever rondsnuffelt op de vrijmarkt onder de vrolijke klanken van diverse optredens, begeef je je naar de Dorpsstraat.

